Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Nisan 2025 00:17
Antlbiyotik sonrası yemek yenir mi

Arkadaşlar uromisil 3 Gr içtikten sonra hemen uyuyamiyorum aç kalıyorum bu sürede uyku uyumadan yemek yemek sakıncalı olabilir diye tereddüt ediyorum brde idrar yolları enfeksiyonundan neler olabilir bilgisi olanlar yazabilirse mutlu olurum

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