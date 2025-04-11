kütahyadan nereye

kütahyada görev yapıyorum ama burayı pek begenmiyoruz ailem konyada yakın olsun hemde güZel bir şehir olsun istiyoruz çocugun sıkılmayacagı kiralarnsa çok yüksek olmadıgı biryer önerirmisiniz mesela afyon falan nasıl olurki

kütahyada görev yapıyorum ama burayı pek begenmiyoruz ailem konyada yakın olsun hemde güZel bir şehir olsun istiyoruz çocugun sıkılmayacagı kiralarnsa çok yüksek olmadıgı biryer önerirmisiniz mesela afyon falan nasıl olurki