Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Nisan 2025 03:23
Tıbbi Sekreter Sağlıkçı Mı?

Tıbbi sekreterler sağlıkçı sayılıyor mu? Bir sağlıkçı bana sayılmıyor müdahale falan etmediği için dedi. Gerçeklik payı var mi?

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