Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


11 Nisan 2025 09:07
Tarım bakanlığından belediyelere geçiş

tarım bakanlığında 8 yıllık kadrolu veteriner hekimim, belediyelerin hayvan barınağına geçiş yapmak istiyorum. yapan veya bu konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
11 Nisan 2025 09:20

Sizi kabul edecek bir belediye bulunca gerisi gelir zaten. Belediye sizi Tarım Bakanlığından isteyecek (muvafakat), Bakanlık muvafakat verince geçişiniz gerçekleşecek.

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