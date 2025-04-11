Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


11 Nisan 2025 09:31
İlave 1 derece

399 SAYILI KHK ile mühendis olarak görev yaptığım dönemde 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacak şekilde 3. dönem toplu sözleşme ilave 1 derece verilmişti 15.01.2016 tarihinde istifa ederek 2017 yılında ayrıldım sonra tarım ilçe müdürlüğüne sözleşmeli mühendis olarak atandım 2023 yılında kadroya geçtim ve 15.01.2016 yılında ilave 1 derece istifa sonrası kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanamaz diye verilmedi. konu hakkında bilgi almamız mümkün mü teşekkürler

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