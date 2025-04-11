Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 09:42
Maliye bakanı Mehmet Şimşek

Maliye bakanı Mehmet Şimşek,bu hükümet te en sevdiğim bakandır.nedeni harbi konuşması ve gerçekleri söylemesi,bütçeyi eyt, deprem ve memur maaşları zorluyor.buna ben sürü mültecileri ve terörle mücadele harcanan ları da eklerim.dünyada ekonomik savaşlar başladı, enerji,petrol,sanayi,su,tarım da iyi olan kazanır.üretim önemli ama onu satabilmek pazarlamak daha önemli.şimdi eytnin vebalini torunlarımızın torunları da çekecek.eyt çıkatmak la pimi çekilmiş bombayı kucağımıza bıraktılar.a ayasaya öyle bir madde konmalı ki bu eyt emeklilik sistemi ile bundan sonra kimse oynamamalı.şu an da bu işe çok kısa sürede çözüm şart,önce vekillerden başlansın, örneğin vekil sayısı 600 den 300 düşürülsün vekil emeliliği 75 yaş olsun.Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.Emekli polis memuru e.e


masterrrrr
Memur
11 Nisan 2025 09:53

Ne diyon sen ?


Abuzertr
Aday Memur
11 Nisan 2025 09:58

Bir yerde kayda felan mı düştün? Bak ben iyi konuşuyorum demek için mı bu

Toplam 2 mesaj

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