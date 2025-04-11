Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 09:44
İlcede tek öğretmenin zümre baskanligi

Sayın hocalarım ilçenin tek öğretmeniydim ve ilçe zümre toplantısı yapılmadı direk ile başkan olarak gittim. Tutanak olmadan ek-1 için ilçe zümre başkanı olarak nasıl puan alabilirim

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