Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) İdari Personelin Yer Değiştirme Talebi İçin Ortak Dilekçe Çağrısı

Cimer Yüksek Öğretim Başkanlığına gönderilecek dilekçe ;
T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Konu: Devlet üniversitelerinde görev yapan idari personelin yer değiştirme (tayin) taleplerine yönelik yeni ve sürdürülebilir bir sistem talebi hakkında.
Sayın Başkanlık,
Devlet üniversitelerinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki idari personelin, kurumlar arası yer değiştirme talepleri uzun süredir karşılıksız kalmakta; yalnızca karşılıklı nakil (becayiş) sistemi ile sınırlandırılmış bir uygulama yürütülmektedir. Oysa, anılan kanunun 76. maddesi, kurumlar arası geçişin yasal zeminini açıkça tanımlamaktadır.
2024 yılı itibarıyla tarafınızca pilot olarak uygulamaya alınan karşılıklı becayiş sistemi ilk etapta umut verici görünse de, sistem yalnızca birebir eşleşmeye dayalıdır. Ne var ki, ülke çapında doğrudan ve karşılıklı eşleşmenin gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür. Bu durum binlerce üniversite personelinin mağduriyetine, aile bütünlüğünün bozulmasına ve kamu hizmetinde motivasyon düşüklüğüne neden olmaktadır.
Ayrıca mevcut uygulamada taleplerin şeffaf ve resmi biçimde takip edilebildiği bir dijital platform bulunmamakta; bu da sürecin denetlenebilirliğini ve güvenilirliğini zayıflatmaktadır.
Bu bağlamda;
Sadece karşılıklı eşleşmeye dayalı sistemin yerine, hizmet süresi, mazeret durumu (aile birliği, sağlık, çocuk eğitimi vb.) ve kurumsal ihtiyaçlar gibi objektif kriterlerin esas alınacağı merkezi bir yer değiştirme sisteminin oluşturulması,
Personelin tek taraflı tercihlerini sunabileceği, sonuçların dijital olarak takip edilebileceği ve denetlenebilir bir platformun YÖK bünyesinde faaliyete geçirilmesi,
657 sayılı Kanun?un verdiği takdir yetkisinin dar yorumlanmasından kaçınılarak, idari personelin mağduriyetini azaltacak, eşitlik ilkesine dayalı, sürdürülebilir ve adil bir tayin sisteminin geliştirilmesi
hususlarında gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederiz.
Saygılarımızla.
Cimer Yüksek Öğretim Başkanlığına gönderilecek dilekçe ;
T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Konu: Devlet üniversitelerinde görev yapan idari personelin yer değiştirme (tayin) taleplerine yönelik yeni ve sürdürülebilir bir sistem talebi hakkında.
Sayın Başkanlık,
Devlet üniversitelerinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki idari personelin, kurumlar arası yer değiştirme talepleri uzun süredir karşılıksız kalmakta; yalnızca karşılıklı nakil (becayiş) sistemi ile sınırlandırılmış bir uygulama yürütülmektedir. Oysa, anılan kanunun 76. maddesi, kurumlar arası geçişin yasal zeminini açıkça tanımlamaktadır.
2024 yılı itibarıyla tarafınızca pilot olarak uygulamaya alınan karşılıklı becayiş sistemi ilk etapta umut verici görünse de, sistem yalnızca birebir eşleşmeye dayalıdır. Ne var ki, ülke çapında doğrudan ve karşılıklı eşleşmenin gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür. Bu durum binlerce üniversite personelinin mağduriyetine, aile bütünlüğünün bozulmasına ve kamu hizmetinde motivasyon düşüklüğüne neden olmaktadır.
Ayrıca mevcut uygulamada taleplerin şeffaf ve resmi biçimde takip edilebildiği bir dijital platform bulunmamakta; bu da sürecin denetlenebilirliğini ve güvenilirliğini zayıflatmaktadır.
Bu bağlamda;
Sadece karşılıklı eşleşmeye dayalı sistemin yerine, hizmet süresi, mazeret durumu (aile birliği, sağlık, çocuk eğitimi vb.) ve kurumsal ihtiyaçlar gibi objektif kriterlerin esas alınacağı merkezi bir yer değiştirme sisteminin oluşturulması,
Personelin tek taraflı tercihlerini sunabileceği, sonuçların dijital olarak takip edilebileceği ve denetlenebilir bir platformun YÖK bünyesinde faaliyete geçirilmesi,
657 sayılı Kanun?un verdiği takdir yetkisinin dar yorumlanmasından kaçınılarak, idari personelin mağduriyetini azaltacak, eşitlik ilkesine dayalı, sürdürülebilir ve adil bir tayin sisteminin geliştirilmesi
hususlarında gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederiz.
Saygılarımızla.