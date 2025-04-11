Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) İdari Personelin Yer Değiştirme Talebi İçin Ortak Dilekçe Çağrısı

Değerli Üniversite İdari Personeli Arkadaşlarımız,

Devlet üniversitelerinde görev yapan biz idari personellerin, kurumlar arası yer değişikliği (tayin) talepleri uzun yıllardır karşılıksız kalmakta, sadece karşılıklı nakil (becayiş) sistemiyle sınırlandırılmış bir uygulama yürütülmektedir. YÖK tarafından başlatılan becayiş sistemi umut verici olsa da, sadece birebir eşleşmeye dayanması sebebiyle birçok talep yanıtsız kalmaktadır.

Bu sorunun çözümü için her birimizin kendi adıyla YÖK?e resmi dilekçe vermesi, güçlü bir ortak ses oluşturmamız açısından büyük önem taşımaktadır. Aşağıda örneğini bulacağınız dilekçeyi kişisel bilgilerinizle düzenleyerek e-Devlet üzerinden ya da fiziki olarak YÖK?e iletebilirsiniz.

Talebimiz ne?

🔹 Yalnızca karşılıklı eşleşmeye dayanan becayiş sisteminin yeniden değerlendirilmesi,

🔹 Tek taraflı tayin talebi sunulabilen, hizmet süresi ve mazeretlerin esas alındığı merkezi bir dijital sistemin kurulması,

🔹 657 Sayılı Kanun?un verdiği hakların kapsamlı ve etkin biçimde uygulanması.

Dilekçenizi göndermek için:

🖥️ CİMER: https://www.cimer.gov.tr/

TBMM Elektronik Dilekçe Sistemi: https://edilekce.tbmm.gov.tr/

üzerinden doğrudan başvurunuzu yapabilirsiniz.

Unutmayın; sessiz kalmak, mevcut sistemin olduğu gibi devam etmesi anlamına gelir. Talebimiz haklı, çözüm mümkündür.

Destek ver, dilekçeni gönder, değişimin parçası ol.