proje ataması kararname

Arkadaşlar merhaba, proje okul ataması kararnameler ne zaman gelir?Atanamayanlar norm atamalarında tercih yapabilecek mi? Bazı illerde sistem güncelleniyormuş diye söyleniyor? Bilgisi olan var mı?

Arkadaşlar merhaba, proje okul ataması kararnameler ne zaman gelir?Atanamayanlar norm atamalarında tercih yapabilecek mi? Bazı illerde sistem güncelleniyormuş diye söyleniyor? Bilgisi olan var mı?