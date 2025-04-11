Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 10:07
Proje ataması kararnameleri ne zaman gelir?

Arkadaşlar merhaba, proje okul ataması kararnameler ne zaman gelir?Atanamayanlar norm atamalarında tercih yapabilecek mi? Bazı illerde sistem güncelleniyormuş diye söyleniyor? Bilgisi olan var mı?


matematikçi10
Şef
11 Nisan 2025 10:10
Proje Okullarındaki 4 yıllık süresi dolup İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan öğretmenler Norm Fazlası atama başvurusunda bulunabilecek olup, Proje okulunun bulunduğu "ilçe grubu" içerisinde değerlendirilecektir.

kimyacı06
Aday Memur
11 Nisan 2025 10:44
Sayın hocam gelen bir yazı ya da mesajdan mı paylaştınız bu bilgiyi
matematikçi10, 4 saat önce
Proje Okullarındaki 4 yıllık süresi dolup İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan öğretmenler Norm Fazlası atama başvurusunda bulunabilecek olup, Proje okulunun bulunduğu "ilçe grubu" içerisinde değerlendirilecektir.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
11 Nisan 2025 10:51

Resmi yazının gelmesi ve teyit ettirilmesi lazım. Biraz da gündeme kulak vermek faydalı olur.

Not: Güzel bir okul bulan giderse rahat eder. Proje olmayıp da proje olan okullardan hem seviye hem de huzur olarak iyi olan okullar var.

Toplam 3 mesaj

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