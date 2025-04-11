Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


11 Nisan 2025 11:38
Teknik egitim mezunu teknisyen Emeklilik ek gosterge

Teknisyen kadrosunda kamuda calisyorum. Teknik egitim fakültesi bitirdim. Ek göstergem 3600 oldu. Emeklilikte 2800 mi yoksa 3600 ek göstergeden emekli maaşı bağlanır

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