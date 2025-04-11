Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 11:49
Proje okullarına atanan yöneticilerden boşalan yöneticilik kadroları

Normal okullardan proje okullarına ataması gerçekleşen yöneticilerin yerleri hangi atama döneminde açık gösterilecek? 4-8 yılını dolduranlar henüz tercih yapmadı, onlara açılacak mı, yoksa ilk atamaya mı açılacak? Ya da hiçbirine açılmayıp 11 temmuzda bunlar ilişik kestikten sonra mı boş gösterilecek?

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