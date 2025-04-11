MATEMATİKÇİ (TH) Olma Koşulu İsteyip VHKİ (GİH) Olarak Atamak, Mağduriyeti Düzeltmemek!

Sağlık Bakanlığının 2010 KPSS-B grubu merkezi memur yerleştirmesi için bildirdiği, ÖSYM kılavuzundaki ?4513 kodlu lisans mezuniyet unvanı matematikçi olma ile diğer aday başvuru koşulları?memuriyete ilk girişte sağlanıp; KPSS 2008 p3 türündeki puan üstünlüğü sıralaması sonucunda Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı için açılan 17 kişilik kontenjan dâhilinde yerleştirilme hakkı kazanıldı.
Sağlık Bakanlığına ?Matematikçi Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni? ilk atamaları, dönemin Personel Genel Müdürlüğünde yetkililerin ?istenilen matematikçi unvanındaki kadronun kılavuzun yayımlanmasından önce ilgili kurumlardan alınamadığını ancak; süreç içinde sorunun çözüleceğinin belirtmesiyle? göreve başlatılma TH sınıfında Matematikçi olarak değil GİH sınıfında VHKİ olarak 2010 yılında yapıldı!
Özellikle KPSS ile yerleştirilmiş tüm devlet memurları, memuriyete ilk başladıklarındaki eğitim-öğrenim durumlarına diploma unvanlarına göre istihdam edilmeleri , kadrolarının sınavsız-mülakatsız ilgili unvana aktarılması; zaten tâbi oldukları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ve DANIŞTAY İDARİ DAVALAR KURULU' nun 2020-109 kararı gereği derhal uygulanmalıdır!
Sağlık Bakanlığının 2010 KPSS-B grubu merkezi memur yerleştirmesi için bildirdiği, ÖSYM kılavuzundaki ?4513 kodlu lisans mezuniyet unvanı matematikçi olma ile diğer aday başvuru koşulları?memuriyete ilk girişte sağlanıp; KPSS 2008 p3 türündeki puan üstünlüğü sıralaması sonucunda Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı için açılan 17 kişilik kontenjan dâhilinde yerleştirilme hakkı kazanıldı.
Sağlık Bakanlığına ?Matematikçi Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni? ilk atamaları, dönemin Personel Genel Müdürlüğünde yetkililerin ?istenilen matematikçi unvanındaki kadronun kılavuzun yayımlanmasından önce ilgili kurumlardan alınamadığını ancak; süreç içinde sorunun çözüleceğinin belirtmesiyle? göreve başlatılma TH sınıfında Matematikçi olarak değil GİH sınıfında VHKİ olarak 2010 yılında yapıldı!
Özellikle KPSS ile yerleştirilmiş tüm devlet memurları, memuriyete ilk başladıklarındaki eğitim-öğrenim durumlarına diploma unvanlarına göre istihdam edilmeleri , kadrolarının sınavsız-mülakatsız ilgili unvana aktarılması; zaten tâbi oldukları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ve DANIŞTAY İDARİ DAVALAR KURULU' nun 2020-109 kararı gereği derhal uygulanmalıdır!