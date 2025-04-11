Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Nisan 2025 12:46
Sanatoryum hastanesinde çalışan hemşire
hastane ile alakali bilgi almak istiyorum. genel olarak hastane imkanlari nasil ? rahat bölümler veya poliklinikler hangisi ? bu konularda bilgilendirme yapabilirseniz çok memnun oluru.

Çok Yazılan Konular

İş Sağlığı ve Güvenliğiİller Arası Tayin Engellemesi Hk.MobbingTıbbi Sekreter Sağlıkçı Mı?Eş tayini acilHemşire Boşanma Tayini Hk.3+1 eş durumuçözger raporuÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeYeni atama yönetmeliği mağdurları

Sözlük

sönme 2 kıvrak 2 13 nisan 2025 dolunayı 1 kilo vermeye çalışan erkek 2 Bugün olanlar 1 şehriye salatası 1 Burhan Altıntop 1 çifte standart 1 sözlükte yazar yazmalığı 1 iran çitası 1

Son Haberler

Ekrem İmamoğlu Davası: İlk Duruşma Silivri'de GörüldüTarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere yağış ve don uyarısı!Gram Altın 3.950 Lira ile Yeni ZirvedeNisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar YarışıyorMehmet Şimşek: Kayıt Dışı Ekonomiye Karşı Başarı Sağladık

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi