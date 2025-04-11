Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 13:05
İlçe Gruplarının Oluşturulması Rotasyon Hazırlığı mı?

Norm kadro fazlası öğretmenleri resen atamak için ilçe gruplarının oluşturulması, uzun zamandır rafta beklentilen rotasyon için bir hazırlık olabilir mi?

Mevzuatta da yer alan rotasyon, umarım bu yıl uygulanır.

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