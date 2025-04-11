Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 13:29
Ek Dersim 2 kez Yattı Nasıl Düzeltilir?
Ek dersim 2 kez yattı nasıl düzeltilir

spock
Daire Başkanı
11 Nisan 2025 13:40

Okulunuza dilekçe vereceksiniz. "Şu tarihte banka hesabıma ek ders ödemesi iki kez yapılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim."

Onlar da sana yazılı olarak bir "ödeme" çıkaracak. Onunla gidip mal müdürlüğüne yatıracaksın. Dekontu alıp fotokopisini dilekçene ek yapıp ilk dilekçeni ve yazıyı ilgi tutup dilekçe ile "ödeme yapılmıştır" diyeceksin.

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