KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Nisan 2025 13:34
SBKY-Kamu Yönetimi Denklik

Arkadaşlar SBKY mezunu olarak birçok memur alımına başvuru yapamıyorum zira Kamu Yönetimi mezunu şartı koşuluyor SBKY mezunları bu konuda nasıl bir yol izliyor her iki bölüm neredeyse aynı ama kariyer kapısı bunu kabul etmiyor.

Çok Yazılan Konular

2025 Tkgm 350 harita mühendisi alımıPolislik'ten Düz memurluğa geçişTapu ve kadastro genel müdürlüğüApron memuru atamaları 2025Kariyer kapısı "başvuru onaylandı"Çalışma Şartları ve Tavsiyeler ? Zabıt Katipliği vs Gümrük Muhafa MemurluğuTüketici hakem heyeti rapörtörlügü hakkında2024/2 arşiv soruşturmasıKPSS lisans tarih için hangi kaynaklar kullanılmalı?Sağlık raporunda renk körü yazması atanmayı iptal edebilir mi?

Sözlük

istirham 2 sönme 2 çifte standart 1 güne bir söz bırak 1 senaryo yazmak 1 iran çitası 1 kilo vermeye çalışan erkek 2 yazın yağar kar başıma 2 Burhan Altıntop 1 hercai 2

Son Haberler

Ekrem İmamoğlu Davası: İlk Duruşma Silivri'de GörüldüTarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere yağış ve don uyarısı!Gram Altın 3.950 Lira ile Yeni ZirvedeNisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar YarışıyorMehmet Şimşek: Kayıt Dışı Ekonomiye Karşı Başarı Sağladık

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi