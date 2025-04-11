Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 13:40
Polisin sorunları ve talepleri yine görmezden gelindi

Polisi yine duyan olmadı.

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