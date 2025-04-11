Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 14:29
Mazeret ataması Nisan-2025

Mart ayında verdiğim batı batı dilekçe nisan 8 inde sisteme düşmüş atama dilekçeniz değerlendirilmektedir şeklinde yazıyor.Tecrübesi bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi sonuç ne olur acaba?


Mazikalbimdeyaradir
Şef
11 Nisan 2025 15:20

25 mayısta açıklanır.daha önce açılan başlıklar var sürekli neden yeni baslik aciyorsunuz


Mazikalbimdeyaradir
Şef
11 Nisan 2025 15:21

Yeni başlık sizin özelinizde değil.genel sorun foruma bakılmadan hemen yeni başlık aciliyor. Halbuki ki bakılsa bu konularla ilgili acilmis bir sürü başlık olduğu gorulecek

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