Proje okulu atamaları genel olarak profesyonelce yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında güzel şeyler de oluyor. Sessiz sedasız, hiç tartışmaya girmeden, işini çok iyi yapan kaliteli insanların orada olduğunu hissedebiliyoruz. Proje okulu atamalarında, kimsenin gözünün yaşına bakmadan ve baskılara aldırmadan, nitelikli öğretmenleri seçip, toplayıp, proje okulllarına atadılar.

Proje okulu atamalarında yıllardır devam eden tartışmaları bitirdiler. Okul müdürlerinin ve sendikaların sistemi kötüye kullanmasının önüne geçtiler. Müdür kendi kafasına göre niteliksiz bir öğretmeni, tanıdık/arkadaş/sendikacı diyerek proje okuluna alamıyor artık.

Malum sarı sendikacıların istediği adamlara bile görev vermemişler, hepsi şaşkın şaşkını bakıyor. Bazı branşlarda bırakın okul müdürünü, ilçeyi, il müdürlüğünü bile dinlemeden, direkt Bakanlığın belirlediği kişiyi atamışlar. Niteliksiz ve öğrenciye faydası olmayacak öğretmeni sırf sarı sendikadan diye neden proje okuluna atasınlar? Yazık değil mi oradaki çocukların geleceğine?

Bu yıl proje okulu atamalarında, okul müdürlüklerinin, ilçe, il müdürlüklerinin görüşleri, önerileri, listeleri dikkate alınarak, Bakanlık da tercih eden öğretmenleri araştırarak makul bir atama yapıldı. Okul türüne, branşa, bölgeye göre küçük farklılıklar olabilir. Ancak genelde profesyonelce ve makul bir atama yapıldı. İstisnaları olabilir.

Emekliliği gelmiş, öğrenci için çabalamayan, bir şekilde proje okuluna düşüp orada gün dolduranlar şutlanmış. Hizmet puanının yüksek olması, 25 yıllık öğretmen olmak, proje okulu için bir anlam ifade etmiyor.