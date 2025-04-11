Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


11 Nisan 2025 16:01
MTA Jeoloji Mühendisi alımında ilk 18' e girenler..

Arkadaşlar başka kurumlara başvuran ya da gidenler var mı aranızda?

Çok Yazılan Konular

İki Sözleşmeli Memur Eş DurumuTarım ve Orman Bakanlığı 4/B geçici görevlendirme4/B Sözleşmeliden Polisliğe Geçiş4/B Sözleşmeli- 4/B sözleşmeli iki eşin bir araya gelmesi nasıl mümkün olabilir ?4B' li Olarak Eş Tayini İçin Sesimizi Çıkaralım3+1 Süresi 1+1' e Düşer mi ?

Sözlük

yazın yağar kar başıma 3 kıvrak 2 sönme 2 sözlükte yazar yazmalığı 2 güne bir söz bırak 1 kilo vermeye çalışan erkek 2 dikiş sökücü 1 Bugün olanlar 1 dünyanın en kısa fıkrası 1 istirham 2

Son Haberler

Türk Bayrağı'nın üzerindeki karları temizleyen çocuk takdir topladıFidan: Türkiye krizlerin tam kalbinde, çözümün de merkezinde duran bir ülkeBakan Tunç: Önemli bir yargı paketi Meclis'in gündemine gelecekOkulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldüİmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi