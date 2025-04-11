KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


11 Nisan 2025 16:07
Kpss A Grubu Atama Tebligatı

Özel yarışma sınavı ile merkez uzmanlık kazandım. Güvenlik soruşturması sonrası gelen işe başlama tebligatındaki sürede gitmezsem ne olur? Sadece o işi mi kaybederim yoksa merkezi atamadaki gibi 1 yıl memur mu olamam?

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