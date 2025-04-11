Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 17:13
İl Dışı Görevlendirme

Merhaba,

1/1 bölgede norm fazlasıyız, kadromuz ilçe milli eğitimde, il dışı görevlendirme ile ihtiyaç olan illere (örneğin deprem bölgesi) görevlendirme talep edilebilir mi? Daha önce bu şekilde yapan oldu mu?

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