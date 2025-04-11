Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


11 Nisan 2025 17:25
Bakanlık TÜİK'e cevap yazısında arz mı rica mı?

Herhangi bir Bakanlıktan TÜİK'e cevap yazısı yazarken Bakan a. yazılan yazının sonunda arz mı rica mı yazılır?

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