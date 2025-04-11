Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 18:18
Psikiyatriden malulen emekli olan özel güvenlik olarak çalışabilir mi?
Bilen birileri var mıdır? Abartılı,gereksiz ve saçma yorumlarda bulunmayalım lütfen.. Teşekkürler..

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