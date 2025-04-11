Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 18:40
Başka personel yerine görevlendirme ve ödül adaletsizliği

MALUM EK GOREVE GITMEYENIZMIZ YOK. YERINE EK GOREVLENDIRME ILE GITTIGIMIZ MESLEKTASIMIZ EGER O GOREV KARŞILIĞINDA BELLI BIR ÜCRET ALDIYSA (ÖDÜLLENDİRME, TALTİF, KURUM ÖDEMESİ, EK ÖDEME V.S.) YERINE GOREVLENDIRME YAPILARAK GÖREVE GİDEN Mİ HAKEDER YOKSA, GÖREVE GİTMESEDE SADECE ADINA GÖREV GELDİĞİ İÇİN O KİŞİ Mİ ALIR. BU KONU HAKKINDA BENZER BAŞINDAN GEÇEN VARSA YADA KONUYLA İLGİLİ YORUM YAPMAK İSTEYEN MESLEKTASLARIMA SAYGI VE SELAMLARIMI İLETİRİM. HERKESE İYİ GÜNLER.


Sinop07
Aday Memur
11 Nisan 2025 19:58
cevabı belli olan soruyu bosuna burada sormasan daha iyi olur. gidilmeyen görevin ödülü de alınmaz.

üye1903
Aday Memur
12 Nisan 2025 01:02

Başımdan geçti dediğin gibi olmadı adam hakkımı teslim etmedi, gidilmeyen görevin ödülünü aldı haberim olmasa zaten ödül varmi yokmu bilmeyecem. Vicdana, Allah ile arasına kalmış.

Boşuna yazmadım silah arkadaşlığı yaptığımız adam yerine koyulmacak insan suretinde kaç karaktersiz daha var teşkilatta yoksa bir ilkmi bu merakımı giderecektim. BU platformda devlet sırlarımı konuşuluyor yoksa devlet sorunlarımı çözülüyor ki buraya yazmasaydim daha iyi olacakti, fikrin varsa yazarsın yoksa okuyup geçersin, vaktinde kıymetli ise burda gezmezsin

Sinop07, 2 gün önce
cevabı belli olan soruyu bosuna burada sormasan daha iyi olur. gidilmeyen görevin ödülü de alınmaz.

saulgoodmannn
Aday Memur
12 Nisan 2025 14:05

Yerine göreve gittiğiniz kişi için değişiklik yazısı yazılmadı mı


üye1903
Aday Memur
12 Nisan 2025 14:22

Hayır yazılmamış ti.

Ilk başta olumsuz olan konuyu karşılıklı olarak çözdük şaşmayan adalet Allah kimsenin hakkını kimsede koymaz ben hakkimi aldim böyle bir olay başımdan geçti paylaşmak istedim.

İşin sıkıntılı yani belki ayda en az 2 3 kere başkasının yerine Görevlendirme ile göreve gidiyoruz büyük illerde, budurum belki sürekli yaşanıyor kimse kimsenin hesabını kontrol edemez ya bundan sebep haberi de olamaz, belki de birçok kişinin başina geliyor yaşıyor bunu, naçizane tavsiyem hak aramaktan, hakkınızı savunmaktan geri durmayın saygiyla

saulgoodmannn, Dün

Yerine göreve gittiğiniz kişi için değişiklik yazısı yazılmadı mı

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