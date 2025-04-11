Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 18:40
Ek Görevde, Başka Personel Yerine Görevlendirme ve Sonucunda Yapılan Adeletsizlik

MALUM EK GOREVE GITMEYENIZMIZ YOK. YERINE EK GOREVLENDIRME ILE GITTIGIMIZ MESLEKTASIMIZ EGER O GOREV KARŞILIĞINDA BELLI BIR ÜCRET ALDIYSA (ÖDÜLLENDİRME, TALTİF, KURUM ÖDEMESİ, EK ÖDEME V.S.) YERINE GOREVLENDIRME YAPILARAK GÖREVE GİDEN Mİ HAKEDER YOKSA, GÖREVE GİTMESEDE SADECE ADINA GÖREV GELDİĞİ İÇİN O KİŞİ Mİ ALIR. BU KONU HAKKINDA BENZER BAŞINDAN GEÇEN VARSA YADA KONUYLA İLGİLİ YORUM YAPMAK İSTEYEN MESLEKTASLARIMA SAYGI VE SELAMLARIMI İLETİRİM. HERKESE İYİ GÜNLER.

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