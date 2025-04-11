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Editörler : Radore


11 Nisan 2025 19:26
Kira Ödemesi
Merhaba kirada olduğum ev satılığa çıktı. 15'inde kira ödemem var. Ödedikten bi kaç gün sonra ev satılırsa ve ben oturmaya devam edersem yeni ev sahibine tekrar kira verecekmiyim.

Sakaryalı540
Memur
11 Nisan 2025 20:33

Güzel kardeşim bunu ev sahibine sorman lazım eğer alıcı var ödemeni beklet. Eğer ödeme yapmış ve ev de satılmış ise eski ev sahibin muhakkak ki senden ve ödemenden bahsedecek bahsetmezse de sen söyle ki senden bir daha istemesin.

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Kira Ödemesi

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