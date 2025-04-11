Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 19:27
2009 PMYO mağdurları
ARKADAŞLAR BU KONU CİDDİ MAĞDURİYET SEBEBİDİR. 2009 YILINDA MESLEĞE BAŞLAYAN PMYO MEZUNLARI OKULDA GEÇİRİLEN 2. SINIF (EKİM 2008-TEMMUZ 2009) ARASI SİGORTALI SAYILMASINA RAĞMEN MAALESEF 5510 SAYILI YENİ KANUNA TABİ OLMAKTADIR. EYLÜL 2007-EKİM 2008 ARASI YANİ OKULUN 1. SINIFINDA GEÇİRİLEN SÜRE BORÇLANILSA DAHİ ESKİ KANUNA TABİ OLUNAMAMAKTADIR. 2008 YILI YAZ AYLARINDA EXTRA MAAŞI ALINMAK SURETİYLE STAJ YAPTIK AMA YİNE DE HİÇ BİR TÜRLÜ ESKİ KANUNA TABİ OLAMIYORUZ. OKULUN 2. SINIFI SAYILIPTA 1. SINIFI MESLEKTEN SAYILMAMASI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI. BEN BU DURUMU MAHKEMEYE VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM SİZCE KAZANABİLİRMİYİM

adsız_cengaver
Şef
11 Nisan 2025 19:40

Geçmiş başliklarda bi arkadaş yazmıştı 2009 pomemdi sanırım.1998 yılında sigorta girişi varmış eyt vuruyor ama 5510 kanununa tabi.emekliligi hak ediyor ama 5510 a tabi düşük emekli maaşı alcakmis.yani 2008 öncesi sigorta girişleri olsa bile tabi olunmuyor.

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