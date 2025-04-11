2009 PMYO mağdurları

ARKADAŞLAR BU KONU CİDDİ MAĞDURİYET SEBEBİDİR. 2009 YILINDA MESLEĞE BAŞLAYAN PMYO MEZUNLARI OKULDA GEÇİRİLEN 2. SINIF (EKİM 2008-TEMMUZ 2009) ARASI SİGORTALI SAYILMASINA RAĞMEN MAALESEF 5510 SAYILI YENİ KANUNA TABİ OLMAKTADIR. EYLÜL 2007-EKİM 2008 ARASI YANİ OKULUN 1. SINIFINDA GEÇİRİLEN SÜRE BORÇLANILSA DAHİ ESKİ KANUNA TABİ OLUNAMAMAKTADIR. 2008 YILI YAZ AYLARINDA EXTRA MAAŞI ALINMAK SURETİYLE STAJ YAPTIK AMA YİNE DE HİÇ BİR TÜRLÜ ESKİ KANUNA TABİ OLAMIYORUZ. OKULUN 2. SINIFI SAYILIPTA 1. SINIFI MESLEKTEN SAYILMAMASI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI. BEN BU DURUMU MAHKEMEYE VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM SİZCE KAZANABİLİRMİYİM

ARKADAŞLAR BU KONU CİDDİ MAĞDURİYET SEBEBİDİR. 2009 YILINDA MESLEĞE BAŞLAYAN PMYO MEZUNLARI OKULDA GEÇİRİLEN 2. SINIF (EKİM 2008-TEMMUZ 2009) ARASI SİGORTALI SAYILMASINA RAĞMEN MAALESEF 5510 SAYILI YENİ KANUNA TABİ OLMAKTADIR. EYLÜL 2007-EKİM 2008 ARASI YANİ OKULUN 1. SINIFINDA GEÇİRİLEN SÜRE BORÇLANILSA DAHİ ESKİ KANUNA TABİ OLUNAMAMAKTADIR. 2008 YILI YAZ AYLARINDA EXTRA MAAŞI ALINMAK SURETİYLE STAJ YAPTIK AMA YİNE DE HİÇ BİR TÜRLÜ ESKİ KANUNA TABİ OLAMIYORUZ. OKULUN 2. SINIFI SAYILIPTA 1. SINIFI MESLEKTEN SAYILMAMASI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI. BEN BU DURUMU MAHKEMEYE VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM SİZCE KAZANABİLİRMİYİM