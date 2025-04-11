2009 Pmyo mezunlarının mağduriyeti

doğrudur devrem , benimde meslek öncesi 2004 ve 2006 yıllarından sgk girişim var ama kanun diyor ki " ya memuriyetten sayılan sgk veya asker de yedek subay olarak sgk girişinin olması gerekir " bizde bu kanun değişikliğinin ilk çıktığı yıl polis okulunda olduğumuz için tabiri caizse Araf'ta kalan dönem olduk ve henüz devrelerimiz emeklilik sürecine girmediği içinde kimse idare mahkemelere gitmiyor nasılsa daha uzun yıllar var diye .

doğrudur devrem , benimde meslek öncesi 2004 ve 2006 yıllarından sgk girişim var ama kanun diyor ki " ya memuriyetten sayılan sgk veya asker de yedek subay olarak sgk girişinin olması gerekir " bizde bu kanun değişikliğinin ilk çıktığı yıl polis okulunda olduğumuz için tabiri caizse Araf'ta kalan dönem olduk ve henüz devrelerimiz emeklilik sürecine girmediği içinde kimse idare mahkemelere gitmiyor nasılsa daha uzun yıllar var diye .