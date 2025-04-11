Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 19:27
2009 Pmyo mezunlarının mağduriyeti

ARKADAŞLAR BU KONU CİDDİ MAĞDURİYET SEBEBİDİR. 2009 YILINDA MESLEĞE BAŞLAYAN PMYO MEZUNLARI OKULDA GEÇİRİLEN 2. SINIF (EKİM 2008-TEMMUZ 2009) ARASI SİGORTALI SAYILMASINA RAĞMEN MAALESEF 5510 SAYILI YENİ KANUNA TABİ OLMAKTADIR. EYLÜL 2007-EKİM 2008 ARASI YANİ OKULUN 1. SINIFINDA GEÇİRİLEN SÜRE BORÇLANILSA DAHİ ESKİ KANUNA TABİ OLUNAMAMAKTADIR. 2008 YILI YAZ AYLARINDA EXTRA MAAŞI ALINMAK SURETİYLE STAJ YAPTIK AMA YİNE DE HİÇ BİR TÜRLÜ ESKİ KANUNA TABİ OLAMIYORUZ. OKULUN 2. SINIFI SAYILIPTA 1. SINIFI MESLEKTEN SAYILMAMASI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI. BEN BU DURUMU MAHKEMEYE VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM SİZCE KAZANABİLİRMİYİM


adsız_cengaver
Şef
11 Nisan 2025 19:40

Geçmiş başliklarda bi arkadaş yazmıştı 2009 pomemdi sanırım.1998 yılında sigorta girişi varmış eyt vuruyor ama 5510 kanununa tabi.emekliligi hak ediyor ama 5510 a tabi düşük emekli maaşı alcakmis.yani 2008 öncesi sigorta girişleri olsa bile tabi olunmuyor.


Egm33
Memur
12 Nisan 2025 22:18
doğrudur devrem , benimde meslek öncesi 2004 ve 2006 yıllarından sgk girişim var ama kanun diyor ki " ya memuriyetten sayılan sgk veya asker de yedek subay olarak sgk girişinin olması gerekir " bizde bu kanun değişikliğinin ilk çıktığı yıl polis okulunda olduğumuz için tabiri caizse Araf'ta kalan dönem olduk ve henüz devrelerimiz emeklilik sürecine girmediği içinde kimse idare mahkemelere gitmiyor nasılsa daha uzun yıllar var diye .
adsız_cengaver, 2 gün önce

Geçmiş başliklarda bi arkadaş yazmıştı 2009 pomemdi sanırım.1998 yılında sigorta girişi varmış eyt vuruyor ama 5510 kanununa tabi.emekliligi hak ediyor ama 5510 a tabi düşük emekli maaşı alcakmis.yani 2008 öncesi sigorta girişleri olsa bile tabi olunmuyor.


mhmt4423
Aday Memur
12 Nisan 2025 23:04
bende 2009 mezunuyum devrem..15 Ekim'de tuttular sırf 5434 den faydalanmamak için..saydırınca tabi olunmuyorsa saydırmanın bir anlamı yok demek,bende saydırmayı düşünüyordum

Egm33
Memur
12 Nisan 2025 23:08
ben saydırdım devrem , saydırmanın bi sakıncası yok , hele de Türkiye'de her 5 senede bir kanun değişiyor , ben geleceğe yatırım yaptım diyeyim , kademeli emeklilik söylentileri var gündemde olursa işte ondan faydalanırsın bikaç yıl erken..
mhmt4423, Dün
bende 2009 mezunuyum devrem..15 Ekim'de tuttular sırf 5434 den faydalanmamak için..saydırınca tabi olunmuyorsa saydırmanın bir anlamı yok demek,bende saydırmayı düşünüyordum

Anderson1
Şef
13 Nisan 2025 00:03

Memlekette herkes birşeyin mağduru yok 1 gün ile emekli olamayan yok 2008 de okula girmiş 2009 da mezun olmuş yok stajda sigortalı sayılmamış. Devlet o zaman bebekken herkesi emekli etsin bitsin bu iş


adana0100
Aday Memur
13 Nisan 2025 00:05
gram beynin olsa yazdıklarımı idrak edebilirdin.
Anderson1, Bugün

Memlekette herkes birşeyin mağduru yok 1 gün ile emekli olamayan yok 2008 de okula girmiş 2009 da mezun olmuş yok stajda sigortalı sayılmamış. Devlet o zaman bebekken herkesi emekli etsin bitsin bu iş


Anderson1
Şef
13 Nisan 2025 00:09

Sendede gram beyin olsa biraz düşünürdün niye böyle diye

adana0100, Bugün
gram beynin olsa yazdıklarımı idrak edebilirdin.

Anderson1
Şef
13 Nisan 2025 00:12

Sana kalsa devletten dünyaları isteyecen dha çok beklen sanki sen varsın bitek yok 2008 de girmişte mağdur olmuş


Anderson1
Şef
13 Nisan 2025 00:16

Senin gibiler anca karakolda nöbet tutan hiçbi işe yaramayan tipler burda mağdur edebiyatı yapar böyle 2008 de girmiş miş


Anderson1
Şef
13 Nisan 2025 00:50

Bide 2009 mağduru diye başlık açmış? Yakında sen ete zam geldi dün almadım bugün mağdurum diyede başlık açarsın.


Caner3407
Aday Memur
13 Nisan 2025 03:37

Adam mağduriyetini üslubuyla anlatmış seni enterese eden ne ki ,konu senlik degilse oku geç ne muhalefet ediyorsun

Anderson1, 12 saat önce

Senin gibiler anca karakolda nöbet tutan hiçbi işe yaramayan tipler burda mağdur edebiyatı yapar böyle 2008 de girmiş miş

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesiAstsubay ile emniyet müdürü aynı maaşı alıyor2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMazeret ataması Nisan-2025Tıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyor2009 Pmyo mezunlarının mağduriyetiEskiden maaşı doktor, savcı ile kıyaslıyordukPolis bayramında asker ve jandarmaya zam

Sözlük

Sabahın köründe yazan sözlük yazarları 2 Doğum günü 1 sintigrafi 2 fitness 1 kerameti kendinden 2 nisan ayında kar yağması 2 hercai 1 sözlükte yazar yazmalığı 1 bir ölünün anı defteri. 4 gizli sayılar 1

Son Haberler

Bakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı ÇıktıMont hangi sanığa uyarsa uyuşturucu cezasını alacakGram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri EndişeliAsgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yıldaki değişimYargıtay, Araç Satışında Dolandırıcılık Cezasını Onadı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi