Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 20:00
Öğrencileri Tebrik

Öğretmenlerinin haklarını koruyan ve niteliklilerini teslim eden öğrencileri tebrik ederim.

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En zor öğretmenlik branşıProje okul atama adaletsizliğiEk DersProje okulları sonuçProje ataması son durumNorm Fazlası - Re'sen AtamaProje okulu atamaları genel olarak profesyonelce yapılmıştır.İstanbul Ek dersProje okula ikinci 4 yıla başvurusu kabul edilmeyen öğretmen hemen norm fazlası mı olur ?Ankara mı Bursa mı?

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