Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 20:00
Öğretmenlerinin haklarını koruyan ve niteliklilerini teslim eden öğrencileri tebrik ederim.

Öğretmenlerinin haklarını koruyan ve niteliklilerini teslim eden öğrencileri tebrik ederim.


Türkçeci_7
Müsteşar
11 Nisan 2025 22:10

Ben de boyle bir konuya böyle bir sayfada neden gerek duydugunuzu merak ederim :)


gokhan3353
Aday Memur
11 Nisan 2025 22:47

ben de arzı endam ederim :)


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
11 Nisan 2025 23:19

Eğitimin sacayaklarından birisi öğrencilerdir. Sayfalarda sorunlar tartışıldığı gibi övgüye değer davranışları da ele alınabilir.

Bazı öğretmenlerin niteliksizle itham edilmesine karşı en güzel cevabı her hafta sınıfta gözlemeyen öğrencilerin vermiştir. O öğretmenlerin itibarlarının korunması da formun konusu olabilir.

Türkçeci_7, 2 saat önce

Ben de boyle bir konuya böyle bir sayfada neden gerek duydugunuzu merak ederim :)

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