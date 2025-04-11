Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


11 Nisan 2025 20:12
Maluliyet sebebi ile emeklilik

1998 emniyet girisliyim 2000 yılında mustafi sayildim 2008 yılında açıktan atama ile nüfus memuru olarak göreve başladım 2022 yılında görevim başında iken yakalandığım enfeksiyon virüsü nedeniyle sağ ayağımi diz altından kaybettim 08.2024 de maluliyet sebebi ile emeklilik istedim SGK süreğen raporum olmasına rağmen yüzde 58 benden son 6 aylık sağlık raporu istedi devlet hastanesi süreğen raporum olduğunu yeniden rapor almama gerek olmadığını bildirdi bende Cimer üzerinden işleme itiraz ettim kabul edildi hastahane den belge istendi 11 Mart ta hastane evrakları gönderdi 6900 günüm 20 sene hizmetim var 170 i aradığımda maluliyet tespiti için beklediğim söylendi 11 Mart tan beri evrak aylık bağlama servisinde sorum ilk başvurum 08.2024 tarihinde o günden geçerli geçmiş hakkım var mı aylık olarak birde ne kadar maaş ne kadar kıdem tazminatı alırım şimdiden teşekkür ederim yardımcı olacak dostlara

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