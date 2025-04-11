Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : Radore


11 Nisan 2025 20:16
gözlük cam
iyi akşamlar. bir yıl önce dr verdiği gözlük verdi.dün kontrole gittiğimde göz derecesi artmış.sormak istediğim iki yıl dolmadığı için bu yeni cam ücretlimi yoksa reçete yazıldığı için ücretsiz mi

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