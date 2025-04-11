gözlük cam

iyi akşamlar. bir yıl önce dr verdiği gözlük verdi.dün kontrole gittiğimde göz derecesi artmış.sormak istediğim iki yıl dolmadığı için bu yeni cam ücretlimi yoksa reçete yazıldığı için ücretsiz mi

iyi akşamlar. bir yıl önce dr verdiği gözlük verdi.dün kontrole gittiğimde göz derecesi artmış.sormak istediğim iki yıl dolmadığı için bu yeni cam ücretlimi yoksa reçete yazıldığı için ücretsiz mi