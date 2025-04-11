Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 20:25
Atama gruplarında kaçıncı sıradayız

Tercihlerde, puanımıza göre "kaçıncı sıradayız" öğrenseydik çok iyi olacaktı. Bunu hiç mi akıl edemediler?


pls1940
Aday Memur
11 Nisan 2025 21:31

Ayni soruyu defalarca dusundum


buralarda925
Memur
11 Nisan 2025 22:02
şeffaflığın olmadığı sürece puanın önemi var mı tüm tayincilere kaç puanla kimin nereye yerleştiği listeler halinde acıklanmadıktan sonra puanınızla bir yere tayin olacağını düşünmek Polyanacılık

Abuzertr
Aday Memur
12 Nisan 2025 11:49

O zaman şeffaf olur dayım üzülüyor öyle


memuraday-y
Şube Müdürü
12 Nisan 2025 14:20

Dayın neden üzülüyor ?

Abuzertr, Dün

O zaman şeffaf olur dayım üzülüyor öyle

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