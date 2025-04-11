Atama gruplarında kaçıncı sıradayız

şeffaflığın olmadığı sürece puanın önemi var mı tüm tayincilere kaç puanla kimin nereye yerleştiği listeler halinde acıklanmadıktan sonra puanınızla bir yere tayin olacağını düşünmek Polyanacılık

şeffaflığın olmadığı sürece puanın önemi var mı tüm tayincilere kaç puanla kimin nereye yerleştiği listeler halinde acıklanmadıktan sonra puanınızla bir yere tayin olacağını düşünmek Polyanacılık