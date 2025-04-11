Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 21:00
Adana kimler kaç puanla tercih etti acaba?
hangi oaun ve grupla?

pls1940
Aday Memur
11 Nisan 2025 21:30

10.15 1 adana puan 11500


ölüm1
Aday Memur
11 Nisan 2025 22:01
grup 6 10 puan 7600
Toplam 2 mesaj

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