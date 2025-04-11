ihtiyaç fazlası olarak tercih

merhabalar,

arkadaşlar mazeretim bulunuyor, fakat ihtiyaç fazlası durumundayım. Bu durumda norm fazlası atamasında tercih yaparsam ve bir dahaki güncellemede norm fazlası durumuna düşersem yine re'sen atamadan istisna mı olurum?

bir diğer sorum : misal tercih yaptım ama ilçe içinde gidebileceğim yer çıkmadı. Bu durumda beni bulunduğum ilçenin dışına (mesela ücra bir yere ) random yerleştirebilirler mi ?

son sorum : Bu bulunduğum ilçeyi terk etmeyi istemiyorum diyelim. Bu durumda bu ilçedeki okulların müsait olanlarında görevlendirme çalışıp bu şekilde fikir edinmek mantıklı/mantıksız olur mu ?

teşekkür ederim.