Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 21:54
ihtiyaç fazlası olarak tercih

merhabalar,

arkadaşlar mazeretim bulunuyor, fakat ihtiyaç fazlası durumundayım. Bu durumda norm fazlası atamasında tercih yaparsam ve bir dahaki güncellemede norm fazlası durumuna düşersem yine re'sen atamadan istisna mı olurum?

bir diğer sorum : misal tercih yaptım ama ilçe içinde gidebileceğim yer çıkmadı. Bu durumda beni bulunduğum ilçenin dışına (mesela ücra bir yere ) random yerleştirebilirler mi ?

son sorum : Bu bulunduğum ilçeyi terk etmeyi istemiyorum diyelim. Bu durumda bu ilçedeki okulların müsait olanlarında görevlendirme çalışıp bu şekilde fikir edinmek mantıklı/mantıksız olur mu ?

teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

En zor öğretmenlik branşıProje okul atama adaletsizliğiEk DersProje okulu atamaları genel olarak profesyonelce yapılmıştır.Proje okulları sonuçProje ataması son durumNorm Fazlası - Re'sen Atamaİstanbul Ek dersProje okula ikinci 4 yıla başvurusu kabul edilmeyen öğretmen hemen norm fazlası mı olur ?Ankara mı Bursa mı?

Sözlük

güne bir söz bırak 1 şehriye salatası 1 sönme 2 sözlükte yazar yazmalığı 2 Burhan Altıntop 1 sintigrafi 1 kıvrak 2 fitness 1 bir ölünün anı defteri. 3 dünyanın en kısa fıkrası 1

Son Haberler

2 kişinin öldüğü kaza, öğretmenler okula yetişmeye çalışırken olmuşGalatasaray ligde 10. kez kalesini gole kapadıSMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesindeİstanbul'da MOSSAD Casusluk Davasında Karar ÇıktıTır ile çarpışan otomobildeki sürücü ile eşi öldü

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi