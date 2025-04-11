Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Nisan 2025 21:56
Aydın Çine cezaevi

Aydın Çine cezaevi ne zaman açılıyor?Bilgisi olan var mı?Duyuru ne zaman yapilir?

Çok Yazılan Konular

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirUyuşturucu madde kullanma cezasıPromosyon 1 Eylülde Ödensin.Derece KademeSözleşmeden kadroya geçişte derece kademe ilerlememesiBatıda Açık CezaevleriAmirler mesai saatinde hiç çalışmıyor, 5 ten sonra çalışmaya başlıyor???Herhangi bir sebepten dolayı tayin yazma yeterliliğim yoksa..2025 GYS ve Ünvan değişikliği sınavıEvlilik birliği içerisinde Lojman hakkı

Sözlük

yazın yağar kar başıma 3 dikiş sökücü 1 sintigrafi 1 Burhan Altıntop 1 bir ölünün anı defteri. 3 güne bir söz bırak 1 senaryo yazmak 1 Bugün olanlar 1 dünyanın en kısa fıkrası 1 sönme 2

Son Haberler

2 kişinin öldüğü kaza, öğretmenler okula yetişmeye çalışırken olmuşGalatasaray ligde 10. kez kalesini gole kapadıSMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesindeİstanbul'da MOSSAD Casusluk Davasında Karar ÇıktıTır ile çarpışan otomobildeki sürücü ile eşi öldü

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi