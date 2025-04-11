Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 22:27
Astsubay ile Emniyet Müdürü aynı maaşı alıyor.

Bulunduğum ilçe emniyet Müdürü ile aynı ilçede çalışan 5 yıllık astsubay arkadaş aynı maaşı alıyor

Başkada açıklama yapmıyorum.


turkmen68
Aday Memur
11 Nisan 2025 22:30
Acaba Müdürler bu durumu bizim gibi dert ediyor mu

İbrahim5506
Şef
11 Nisan 2025 22:35
Tebrikler..Şimdi müsaitseniz polis memurlarının haklarıni savunalım arkadaşlar
Toplam 2 mesaj

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