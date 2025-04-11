Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2025 22:43
24 Yıl sonra okulundan ayrılan Hoca

Izmir'in göbeğinde ülke çapında üne sahip bir okulumuzda tam 24 yıldır çalışan bir hocamız sosyal medya hesabindan üzülerek yuvamdan ayrılıyorum yazmış. Hocamıza göre Proje okulları atamasıyla yuvasına doyamadan erkenden ayrılmak sorunda kalmış.

Acaba o okulda çalışmayı hayal eden biz sefillere ne demek istemiş.


resmiplaka
Memur
11 Nisan 2025 23:13

Artık bi ayrıl be hocam..24 yıl nedir arkadaş..


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
11 Nisan 2025 23:48

Onu yuvadan ayıran torpilliyi tebrik etmek gerek. Hayırlı bir işe vesile olmuş.

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