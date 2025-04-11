Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 23:09
Doğudan doğuya tercih

Merhaba arkadaşlar. Ben Doğu ilindeyim ve yine doğu illeri üzerinden tercih yaptım. Kontenjan falan gibi şeyler söyleniyor. Bilgisi olan var mı? Doğudan doğuya tercih yapmama rağmen tercih dışı batı gelme ihtimali olur mu sizce?


Nasuhbey
Şef
11 Nisan 2025 23:21

Puanina göre gdersin kontenjan ne alaka puanın ne anlamı olur o zaman.

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