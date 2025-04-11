Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 23:34
İade-i memuriyet ve özlük hakları

2023 adlı bir konudan meslekten çıkarıldım 2025 göreve başladım. 2024 yılına ait yıllık izinler için dilekçe cevabı birgün bile çalışmadığım oldu, dava açmayı planlıyorum kazanma ihtimalim var mı? Bir de 527 kıdem 2024 te almam gerekirdi 2025 Ekim ayına uzatılmış bununla ilgili emsal var mı yada duyum? Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesiAstsubay ile emniyet müdürü aynı maaşı alıyor2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMazeret ataması Nisan-2025Tıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyor2009 Pmyo mezunlarının mağduriyetiEskiden maaşı doktor, savcı ile kıyaslıyordukPolis bayramında asker ve jandarmaya zam

Sözlük

dünyanın en kısa fıkrası 2 yazın yağar kar başıma 1 tela 1 gizli sayılar 1 kerameti kendinden 2 Sabahın köründe yazan sözlük yazarları 2 sintigrafi 2 Ali mühendis 3 sözlükte yazar yazmalığı 1 fitness 1

Son Haberler

12 kardeşinden üçüyle aynı mesleği paylaşıyorBakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı ÇıktıMont hangi sanığa uyarsa uyuşturucu cezasını alacakGram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri EndişeliAsgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yıldaki değişim

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi