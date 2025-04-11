Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2025 23:34
İade memur özlük haklar içeriği

2023 adlı bir konudan meslekten çıkarıldım 2025 göreve başladım. 2024 yılına ait yıllık izinler için dilekçe cevabı birgün bile çalışmadığım oldu, dava açmayı planlıyorum kazanma ihtimalim var mı? Bir de 527 kıdem 2024 te almam gerekirdi 2025 Ekim ayına uzatılmış bununla ilgili emsal var mı yada duyum? Teşekkürler

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