Tıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyor

o da birşey mi kamu kurumunda çay ocağı işleten bir adam bizim maaşı duyunca sahi mi ya .. diyerek inanmadı, çocuğunu polis yapacaktı vazgeçti gelsin çaycılık yapsın daha iyi para kazanır ve daha az yorulur dedi.

o da birşey mi kamu kurumunda çay ocağı işleten bir adam bizim maaşı duyunca sahi mi ya .. diyerek inanmadı, çocuğunu polis yapacaktı vazgeçti gelsin çaycılık yapsın daha iyi para kazanır ve daha az yorulur dedi.