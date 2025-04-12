Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2025 00:08
Tıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyor

Şaka değil gerçek


Noyan100
Aday Memur
12 Nisan 2025 00:15

Tıbbi sekreter tanıdık yok ama itfaiye zabıta zabıta tanıdık var evet bizden fazla alıyolar alım gücümüz her geçen gün düşüyo özellikle yeni gelen arkadaşların evi yoksa ve eşi çalışmıyorsa çok zor bir de Polsan var evlere şenlik temettü veriyo altına koysalar ondan daha çok kazandırır


takla-atma
Şube Müdürü
12 Nisan 2025 01:00
o da birşey mi kamu kurumunda çay ocağı işleten bir adam bizim maaşı duyunca sahi mi ya .. diyerek inanmadı, çocuğunu polis yapacaktı vazgeçti gelsin çaycılık yapsın daha iyi para kazanır ve daha az yorulur dedi.

esinguler0684
Şef
12 Nisan 2025 09:47

Temizlik Görevlisi bizden fazla maaş alıyor. Siz uyuyorsunuz


şanslı-s2
Şef
12 Nisan 2025 10:21

polisken istifa edip sekreter oldum arkadaşlar, saat olarak polisten çok maaş alıyoruz, 53 maaş 6 bin teşvik var, bekar olarak 59 civarı maaş var, imkanı olan dakika durmaması lazım emniyet teşkilatından herkese başarılar


iamapoliceman
Daire Başkanı
12 Nisan 2025 10:34
lisans bitirme garabetine düşmeseydik biz de bir fırsat yaratabilirdik ama artık çok geç. ne bırakabiliyoruz nede sorunları halledebiliyoruz iki ucu kötü kokan bi sarmalın içine düştük. Allah sonumuzu hayır eylesin gidişat iyi değil.
şanslı-s2, Dün

polisken istifa edip sekreter oldum arkadaşlar, saat olarak polisten çok maaş alıyoruz, 53 maaş 6 bin teşvik var, bekar olarak 59 civarı maaş var, imkanı olan dakika durmaması lazım emniyet teşkilatından herkese başarılar


şanslı-s2
Şef
12 Nisan 2025 10:37

ALLAH YARDIMCISINIZ OLSUN, BU KADAR BASİRETSİZ ARASINDA MESLEĞİ SÜRDÜRMEK MALESEF ZOR.


reis73
Daire Başkanı
12 Nisan 2025 12:14

Hastanelerde ve devlet kurumlarındaki işçi kadrosundaki özel güvenlikçilerin ikramiye yol yemek ücretleri dahil bizi geçtiğini biliyorum. Bugün işçi kadrosundaki güvenlik görevlileri 12 saat görev yaparsa 2 öğün yemek ücreti alıyor ayrıca bulunduğu yere iki vasıtayla geliyorsa 2 geliş 2 gidiş 4 yol ücreti alıyor ikramiye 4 tediye 2 diye biliyorum varın gerisini siz düşünün


ardabeyy
Şef
12 Nisan 2025 14:02
Az bile bize yapılan bu kafa yapısına sahip onbinlerce polis varken.

Umut1903
Memur
12 Nisan 2025 15:00

Arkadaşlar öğretmen itfaiye zabıta sağlık vs. çogu kurumun yan òdemesi var bundan dolayı geçiyor


POLLSMAN
Aday Memur
12 Nisan 2025 15:41

Hastane güvenlikleri de polisten fazla alıyor


Hasansenol853
Aday Memur
12 Nisan 2025 15:55

Hayır onlar 45 alıyo

POLLSMAN, Dün

Hastane güvenlikleri de polisten fazla alıyor


Kısa hayat
Aday Memur
12 Nisan 2025 17:11
eşim tıbbi sekreter 62 bin alıyor ek ödemesi ile toplam 8-5 çalışır mesai yok
Hasansenol853, Dün

Hayır onlar 45 alıyo


Yunusp3475
Aday Memur
12 Nisan 2025 17:38

Maalesef pmyo mezunu arkadşlar koştur koştur lisans tamamladılar ve atamaların en fazla olduğu önlisns tan atanma şanslarını kaybettiler. 2 sene önce 30 bin tıbbi sekreter atandı ve bunların hepsi hastane değil il ve ilçe sağlık da var ve puanlr 65 e kadar düştü bu da demek oluyor ki 120 soruluk kpss önlisnstan 25 net demek yanlış duymadınız 25 net. Ve bu kişiler bu netlerle belki memleki de bir hastaneye ya da beli küçük bir ilin küçük ilçesindn ilçe sağlık müdürlüğünde 8-5 çalışıyor..sağlık teknikeri geçtiği için hemen hemen polis kadar maaş alıyor ve öyleki hemşireler bişe tıbbi sekreterleri kaskanır hale geldi..


aspnetcore
Şef
12 Nisan 2025 18:40

emniyet teşkilatında polis memurları hariç herkes memnun çünkü iş yapmıyorlar. emniyetin tüm yıpratıcığı polis memurunu buluyor ve üstüne az maaş alıyor ama derdini yukarısı bilmiyor bilse de susuyor çünkü kendisi rahat.


Siskentli
Aday Memur
12 Nisan 2025 19:08

Hepimiz hem fikiriz pekiya çözüm?


KARA PAPAKLI
Memur
12 Nisan 2025 19:10

Sendika...

Siskentli, Dün

Hepimiz hem fikiriz pekiya çözüm?


gökbörü60
Daire Başkanı
12 Nisan 2025 20:08

Kim ne kadar alıyor bilmiyorum ama bu ay cumhuriyet altını aldım borcum vardı inanın maaştan geriye birşey kalmadı alım gücü bitmiş benim gibi tek maaş iseniz Allah yardımcınız olsun,


turkolog24
Daire Başkanı
13 Nisan 2025 01:48

Bu maaşa birde 5 6 şehir geziyoruz birde çift şark zaten masrafları çıkınca 35 bine çalışıyoruz


reis73
Daire Başkanı
13 Nisan 2025 06:45

Hastanelerde güvenlik 45 maaşı onlar işçi yılda 4 ikramiye 2 tediye yemek. Yol ücretlerini ekle aylık 60 alıyor arkadaş doğru yazmış. Bizimle kıyaslama sadece ek para almayan bizi onun için basında maaşlar gösterildiğinde oradaki rakamla bir tutan sadece bizim maaş diğer kurumların hepsinin ekstraları var onların maaşlarına açıkladığında bizimki yüksek gözüküyor anca döner ek ders ek tazminat hiç biri gozukmez basında onu eklemez işçinin de maaşı aldığına yarı ekle net bulursun. Hastane güv yaklaşık 42 43 alır ekle 60 65 arası bulur

Hasansenol853, Dün

Hayır onlar 45 alıyo


antepli-pol
Genel Müdür
13 Nisan 2025 10:46

Bırakın tıbbi sekreteri polisten fazla maaş almayanmı kaldı. Polisin maaşı sistemli bir şekilde en alt kademe memur maaşı düzeyine düşürüldü. Polise karşı bir hasımlık var bunlarda, 10 Nisan'da bile polisi es geçiyorlar. Bir iki güzelleme ile polisin hak ve taleplerini geçiştirdiler. Çalışma şartları ve mesai siztemine göre polis şu anda en az maaşı almaktadır. Güya jandarma ve polis içişleri bakanlığına bağlı olarak birbirine paralel görev yapıyorlar ama jandarma teşkilatında yeni göreve başlayan bir uzman çavuş 30 yıllık polis memurundan fazla maaş alıyor. Çünkü jandarmayı sadece görev yönünden içişleri bakanlığına bağladılar. Özlük hakları ve diğer haklar yönünden 926. Sayılı kanuna bağlılar yani bunlari TSK dan alıyorlar. Zaten bu maaş uçurumu yüzünden jandarmanın bir tarafını askere bağlı kıldılar. Daha ne bekliyorsunuz ki. Tıbbi sekreter lerin polisten fazla almaları bunların yanında cüce kalır. Polise bir iyileştirmeyı jandarmayı es geçerek yapamazlar ama jandarmaya bir iyileştirme yapsalar polisin ruhunu duyurtmazlar. Polisin iyi günleri bunlar.

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