Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2025 00:13
Skolyoz

Silâhlı kuvvetlerde Sb. Asb da muharip sınıftan skolyoz tanısı ile B kodu alıp yardımcı sınıfa geçen var mı acil emsal bir durum rastlamadım

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