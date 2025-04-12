Pmyo genel sağlık kıl dönmesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Ramazan bayramı ödüllendirmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar2025 banka promosyonuTwitter etkinliği 10 Nisan polis haftası, konu: maaş yetersizliği2025 Polsan temettüAstsubay ile Emniyet Müdürü aynı maaşı alıyor.Eskiden maaşı doktor, savcı ile kıyaslıyordukKendini memur gibi hisseden var mı?
Sözlük
Son Haberler
12 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıDevlet Memurlarının Ücret Vergisini Azaltan İndirimler: Hayat/Şahıs Sigorta Prim Harcamaları ve ŞartlarıSaldırıya uğradı, sığındığı işletmede kalbinden bıçaklanarak öldürüldü18 ildeki 'change' araç operasyonunda 9 tutuklamaÖğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Editörün Seçimi
2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi