Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Nisan 2025 07:06
Proje okullarında 4 yıl çalıştıktan sonra yandaşlar kalmaya devam muhalif sendikadan olan öğretmene

Proje okullarında 4 yıl çalıştıktan sonra yandaşlar kalmaya devam muhalif sendikadan olan öğretmene başka okullara sürgün. Herhangi bir kriter yok. Ben öyle uygun gördüm olayı.

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