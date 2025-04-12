Proje okullarında yandaşlar kalmaya devam muhalif sendikadan olanlar sürgün.

En garibi de bu. Bizim buralarda da var. Tercihine atamamışlar hocayı. Müdürü arkasından ders işlemiyordu, özel ders veriyordu, kurallara uyumuyordu gibi şeyler söylemiş. E sen ne boksun orada.

Adam ders işlemiyor. Tutanak? Yok. Uyarı. Yok. Soruşturma. Yok.

Adam özel ders veriyor. Şikayet? Yok. Soruşturma. Yok. Uyarı? Yok.

Kurallara uymuyor. Aynı yukarıdaki hikâye.

E ulan gebeş sen başçavuşun eşşeği misin orada? Bu adam bu kadar kötü olduğu halde orada tercih dönemine kadar devam ediyorsa ilk senin gitmen lazım. Gitti mi? Yok. Yalakalıkta master degreee.

O yüzden çıkıp bu hoca gibi ağzının kenarıyla mırın mırın edenleri zerre umursamıyorum. Devlet intikam almaz, devlet kin gütmez. Yanlış varsa yanlışı cezalandırır şutlarsın. Sanki adamlar bu okulda devam edemeyince başka okulda başka biri mi olacak? Ortada bir bela var sen yerini değiştiriyorsun. Bela hâlâ sende.

Şu an yaşanılan durumları savunacak, bahane üretecek, ben torpilsiz girdim torpil yok, ben torpille girdim herkes torpilli demek, ben ebsliyim ebsliler kıyıldı demek, ben tesliyim tesliler kıyıldı demek boş. Genel anlamda eğitim işliler daha çok kıyılmış görünen o. Müdürleri de arkasından sallıyor.

Altı ne ki üstü olsun bakanlığın.