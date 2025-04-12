Proje okullarında yandaşlar kalmaya devam muhalif sendikadan olanlar sürgün.

Hocam,
Teknofest'te derece almış, Tübitak projeleri yüzünden bizzat kaymakam tarafından makamında ödüllendirilendirilmiş kişi bile gitti. Yıllardır DYK ve projeler yapıp birkez bile DYK almamışlar gitti.
Yok EBS'li gitmiş yokşu gitmiş... Millet anlamıyor şimdi kendi evlatlarını da yemeye başladılar. Artık sendikalı olmak bile yetmiyor. Sorun kriterlerin açıklanmaması deniyor. Sorun hukuksuzluk deniyor. Başvuru tarihleri, açıklanma tarihi, atanmama gerekçesinde dört yılı doldurmanız yazması ki emsal gösterilse hiç kimsenin süresinin uzatılmaması gerekir, norm fazlası belirlenen tarih, dört yılı dolmadan zorunlu tercih istenmesi (kişilerin okulda kalma süresi hesaplanırken kendileri geç başlatıp bir yerde zamanın dolmadı deyip bir gün için bekletiyorlar), okulları araştıracak süre bile vermemeleri, atanmaya karar verenlerin liyakatlerinin olmaması, önceden mülakata giren idarecilerden (kendi nefislerini de rahatlamak için rahatsızlıklarını bildirir tarzda) atanacak idarecilerin puanı bile belli diye ikrarları, sendika yüzünden mobbingler ve öğretmenlere kurulan kumpaslar vb. birçok şey sorun olarak objektif olan hemen hemen herkesin bildiği bir şey. Zamanında yapılan haksızlıklar (şimdikinin yarısı bile değildi) sebebiyle bunları hak görmesi.
Proje okulda başka sendika olması delil gösteriliyor. Okul proje olduğu sırada orada mevcut olan öğretmenler var, okul tercih edilmediği için gelenler var, ikili ilişkiler ya da eski okullarındaki iyi ilişkiler yüzünden gelenler var. İstatistiki veriler her şeyi söyler. Son dönemde sendika üye sayıları kaçtır, proje okullara yeni atamalarda gelen öğretmenlerin sendikaları nedir, bir oran yapılır olur biter.
Hocam,
Teknofest'te derece almış, Tübitak projeleri yüzünden bizzat kaymakam tarafından makamında ödüllendirilendirilmiş kişi bile gitti. Yıllardır DYK ve projeler yapıp birkez bile DYK almamışlar gitti.
Yok EBS'li gitmiş yokşu gitmiş... Millet anlamıyor şimdi kendi evlatlarını da yemeye başladılar. Artık sendikalı olmak bile yetmiyor. Sorun kriterlerin açıklanmaması deniyor. Sorun hukuksuzluk deniyor. Başvuru tarihleri, açıklanma tarihi, atanmama gerekçesinde dört yılı doldurmanız yazması ki emsal gösterilse hiç kimsenin süresinin uzatılmaması gerekir, norm fazlası belirlenen tarih, dört yılı dolmadan zorunlu tercih istenmesi (kişilerin okulda kalma süresi hesaplanırken kendileri geç başlatıp bir yerde zamanın dolmadı deyip bir gün için bekletiyorlar), okulları araştıracak süre bile vermemeleri, atanmaya karar verenlerin liyakatlerinin olmaması, önceden mülakata giren idarecilerden (kendi nefislerini de rahatlamak için rahatsızlıklarını bildirir tarzda) atanacak idarecilerin puanı bile belli diye ikrarları, sendika yüzünden mobbingler ve öğretmenlere kurulan kumpaslar vb. birçok şey sorun olarak objektif olan hemen hemen herkesin bildiği bir şey. Zamanında yapılan haksızlıklar (şimdikinin yarısı bile değildi) sebebiyle bunları hak görmesi.
Proje okulda başka sendika olması delil gösteriliyor. Okul proje olduğu sırada orada mevcut olan öğretmenler var, okul tercih edilmediği için gelenler var, ikili ilişkiler ya da eski okullarındaki iyi ilişkiler yüzünden gelenler var. İstatistiki veriler her şeyi söyler. Son dönemde sendika üye sayıları kaçtır, proje okullara yeni atamalarda gelen öğretmenlerin sendikaları nedir, bir oran yapılır olur biter.
, 3 saat önce
berkaydal
En garibi de bu. Bizim buralarda da var. Tercihine atamamışlar hocayı. Müdürü arkasından ders işlemiyordu, özel ders veriyordu, kurallara uyumuyordu gibi şeyler söylemiş. E sen ne boksun orada.
Adam ders işlemiyor. Tutanak? Yok. Uyarı. Yok. Soruşturma. Yok.
Adam özel ders veriyor. Şikayet? Yok. Soruşturma. Yok. Uyarı? Yok.
Kurallara uymuyor. Aynı yukarıdaki hikâye.
E ulan gebeş sen başçavuşun eşşeği misin orada? Bu adam bu kadar kötü olduğu halde orada tercih dönemine kadar devam ediyorsa ilk senin gitmen lazım. Gitti mi? Yok. Yalakalıkta master degreee.
O yüzden çıkıp bu hoca gibi ağzının kenarıyla mırın mırın edenleri zerre umursamıyorum. Devlet intikam almaz, devlet kin gütmez. Yanlış varsa yanlışı cezalandırır şutlarsın. Sanki adamlar bu okulda devam edemeyince başka okulda başka biri mi olacak? Ortada bir bela var sen yerini değiştiriyorsun. Bela hâlâ sende.
Şu an yaşanılan durumları savunacak, bahane üretecek, ben torpilsiz girdim torpil yok, ben torpille girdim herkes torpilli demek, ben ebsliyim ebsliler kıyıldı demek, ben tesliyim tesliler kıyıldı demek boş. Genel anlamda eğitim işliler daha çok kıyılmış görünen o. Müdürleri de arkasından sallıyor.
Altı ne ki üstü olsun bakanlığın.