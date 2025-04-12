Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Nisan 2025 07:06
Proje okullarında yandaşlar kalmaya devam muhalif sendikadan olanlar sürgün.

Proje okullarında 4 yıl çalıştıktan sonra yandaşlar kalmaya devam muhalif sendikadan olan öğretmene başka okullara sürgün. Herhangi bir kriter yok. Ben öyle uygun gördüm olayı.


asiia
Şef
12 Nisan 2025 11:15
4 yıl önce o okula atanırken onlarda mı yandaştı. Her boka bahane bulmayı bırakın bir. Yüzde 1 ile fen lisesine giden çocuk yüzde 5 ile üniversiteye zor giriyor çoğu yerde. Tamamen öğrencilerin gayreti ile giden proje okullar var. Çok iyi oldu. Keşke tüm 657 değişse de öğretmenlikten başka her işi yapan öğretmen kılıklıların işine son verilir

alprkrkmz
Daire Başkanı
12 Nisan 2025 11:29

Kadro değişsin proje okullarında. Yerleşmişler güzel okullara. Kıpırdamayacaklarmış. Biz gençliğimizin en güzel yıllarını meslek lisesinde çürüttük. Nelerle uğraştık. Beyefendiler hanımefendiler çöreklenmişler en güzel okullara. Kimse bana dokunmasın. Yok öyle. Ben meslek lisesinde tinercilerle, adam yaralayanlarla, hırsızlarla vs vs ders yapmaya uğraşayım. İyi okulda olanlar mis gibi hayat sürsün. Keşke tüm öğretmenlere gelse yer değişikliği şartı.


Pratik Hoca
Şef
12 Nisan 2025 12:21

Bir okulda 6 kişi gitmiş. 5 i EBS'li. Gidişin sebebi sendikal muhaliflik vb değil. Adam fen lisesine atanmış okulda dyk almıyor, ders almıyor. Fen lisesi öğretmeni etiketiyle özel dersin gözünü ağlatmış. Vay ben niye gidiyorum.

Kimse be yattım, bu imajdan kişisel menfatim için çalıştım demiyor. Adalet yok diyor.


berkaydal
Şube Müdürü
12 Nisan 2025 12:31

En garibi de bu. Bizim buralarda da var. Tercihine atamamışlar hocayı. Müdürü arkasından ders işlemiyordu, özel ders veriyordu, kurallara uyumuyordu gibi şeyler söylemiş. E sen ne boksun orada.

Adam ders işlemiyor. Tutanak? Yok. Uyarı. Yok. Soruşturma. Yok.

Adam özel ders veriyor. Şikayet? Yok. Soruşturma. Yok. Uyarı? Yok.

Kurallara uymuyor. Aynı yukarıdaki hikâye.

E ulan gebeş sen başçavuşun eşşeği misin orada? Bu adam bu kadar kötü olduğu halde orada tercih dönemine kadar devam ediyorsa ilk senin gitmen lazım. Gitti mi? Yok. Yalakalıkta master degreee.

O yüzden çıkıp bu hoca gibi ağzının kenarıyla mırın mırın edenleri zerre umursamıyorum. Devlet intikam almaz, devlet kin gütmez. Yanlış varsa yanlışı cezalandırır şutlarsın. Sanki adamlar bu okulda devam edemeyince başka okulda başka biri mi olacak? Ortada bir bela var sen yerini değiştiriyorsun. Bela hâlâ sende.

Şu an yaşanılan durumları savunacak, bahane üretecek, ben torpilsiz girdim torpil yok, ben torpille girdim herkes torpilli demek, ben ebsliyim ebsliler kıyıldı demek, ben tesliyim tesliler kıyıldı demek boş. Genel anlamda eğitim işliler daha çok kıyılmış görünen o. Müdürleri de arkasından sallıyor.

Altı ne ki üstü olsun bakanlığın.

Pratik Hoca, 3 saat önce

Bir okulda 6 kişi gitmiş. 5 i EBS'li. Gidişin sebebi sendikal muhaliflik vb değil. Adam fen lisesine atanmış okulda dyk almıyor, ders almıyor. Fen lisesi öğretmeni etiketiyle özel dersin gözünü ağlatmış. Vay ben niye gidiyorum.

Kimse be yattım, bu imajdan kişisel menfatim için çalıştım demiyor. Adalet yok diyor.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
12 Nisan 2025 12:49

Hocam,

Teknofest'te derece almış, Tübitak projeleri yüzünden bizzat kaymakam tarafından makamında ödüllendirilendirilmiş kişi bile gitti. Yıllardır DYK ve projeler yapıp birkez bile DYK almamışlar gitti.

Yok EBS'li gitmiş yokşu gitmiş... Millet anlamıyor şimdi kendi evlatlarını da yemeye başladılar. Artık sendikalı olmak bile yetmiyor. Sorun kriterlerin açıklanmaması deniyor. Sorun hukuksuzluk deniyor. Başvuru tarihleri, açıklanma tarihi, atanmama gerekçesinde dört yılı doldurmanız yazması ki emsal gösterilse hiç kimsenin süresinin uzatılmaması gerekir, norm fazlası belirlenen tarih, dört yılı dolmadan zorunlu tercih istenmesi (kişilerin okulda kalma süresi hesaplanırken kendileri geç başlatıp bir yerde zamanın dolmadı deyip bir gün için bekletiyorlar), okulları araştıracak süre bile vermemeleri, atanmaya karar verenlerin liyakatlerinin olmaması, önceden mülakata giren idarecilerden (kendi nefislerini de rahatlamak için rahatsızlıklarını bildirir tarzda) atanacak idarecilerin puanı bile belli diye ikrarları, sendika yüzünden mobbingler ve öğretmenlere kurulan kumpaslar vb. birçok şey sorun olarak objektif olan hemen hemen herkesin bildiği bir şey. Zamanında yapılan haksızlıklar (şimdikinin yarısı bile değildi) sebebiyle bunları hak görmesi.

Proje okulda başka sendika olması delil gösteriliyor. Okul proje olduğu sırada orada mevcut olan öğretmenler var, okul tercih edilmediği için gelenler var, ikili ilişkiler ya da eski okullarındaki iyi ilişkiler yüzünden gelenler var. İstatistiki veriler her şeyi söyler. Son dönemde sendika üye sayıları kaçtır, proje okullara yeni atamalarda gelen öğretmenlerin sendikaları nedir, bir oran yapılır olur biter.

berkaydal, 3 saat önce

En garibi de bu. Bizim buralarda da var. Tercihine atamamışlar hocayı. Müdürü arkasından ders işlemiyordu, özel ders veriyordu, kurallara uyumuyordu gibi şeyler söylemiş. E sen ne boksun orada.

Adam ders işlemiyor. Tutanak? Yok. Uyarı. Yok. Soruşturma. Yok.

Adam özel ders veriyor. Şikayet? Yok. Soruşturma. Yok. Uyarı? Yok.

Kurallara uymuyor. Aynı yukarıdaki hikâye.

E ulan gebeş sen başçavuşun eşşeği misin orada? Bu adam bu kadar kötü olduğu halde orada tercih dönemine kadar devam ediyorsa ilk senin gitmen lazım. Gitti mi? Yok. Yalakalıkta master degreee.

O yüzden çıkıp bu hoca gibi ağzının kenarıyla mırın mırın edenleri zerre umursamıyorum. Devlet intikam almaz, devlet kin gütmez. Yanlış varsa yanlışı cezalandırır şutlarsın. Sanki adamlar bu okulda devam edemeyince başka okulda başka biri mi olacak? Ortada bir bela var sen yerini değiştiriyorsun. Bela hâlâ sende.

Şu an yaşanılan durumları savunacak, bahane üretecek, ben torpilsiz girdim torpil yok, ben torpille girdim herkes torpilli demek, ben ebsliyim ebsliler kıyıldı demek, ben tesliyim tesliler kıyıldı demek boş. Genel anlamda eğitim işliler daha çok kıyılmış görünen o. Müdürleri de arkasından sallıyor.

Altı ne ki üstü olsun bakanlığın.


ingilizceci78
Aday Memur
12 Nisan 2025 13:49

Proje okuluna tayini çıkmayan "çıkanlar ebs li" diyor. Siz burda muhalif sendikadan olanlar sürgün ebslileri alıyorlar diyorsunuz.

herkes kendine göre bir türkü çalıyor.

Birincisi bu kadar çok proje okulu olur mu arkadaş ? 20 bin nufusu olmayan ilçede proje okulu var ?,

bu proje okullarının hepsinin projesi mi var ?

hepsinin projesi tek mi de hepsi aynı atamayla atanıyor?

Liselere öğrenciler sınavla/mülakatla seçilirse bu sorun ortadan kalkar inşallah.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
12 Nisan 2025 13:56

"Liselere öğrenciler sınavla/mülakatla seçilirse bu sorun ortadan kalkar inşallah."

Mülakat kelimesini sehven mi koydunuz?

ingilizceci78, 1 saat önce

Proje okuluna tayini çıkmayan "çıkanlar ebs li" diyor. Siz burda muhalif sendikadan olanlar sürgün ebslileri alıyorlar diyorsunuz.

herkes kendine göre bir türkü çalıyor.

Birincisi bu kadar çok proje okulu olur mu arkadaş ? 20 bin nufusu olmayan ilçede proje okulu var ?,

bu proje okullarının hepsinin projesi mi var ?

hepsinin projesi tek mi de hepsi aynı atamayla atanıyor?

Liselere öğrenciler sınavla/mülakatla seçilirse bu sorun ortadan kalkar inşallah.


bahçesaray
Şef
12 Nisan 2025 14:01
yanlış bir önerme
Toplam 8 mesaj

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