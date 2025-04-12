KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Nisan 2025 07:31
MEB büro personelinden ıstıfa edip yeni kpss puanıyla dhmi tercihi yapabilmek?

4001 den 4001 e aynı unvan ya bekleme süresi varmı


nesli521
Aday Memur
12 Nisan 2025 08:32

biri 657 diğeri 399 olduğu için rahatlıkla geçebilirsiniz. Bekleme süresi vs yok

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