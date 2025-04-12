Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2025 09:08
Aksaray Cezaevi
Aksaray cezaevinin ne zaman açılacağı hakkında bilgisi olan var mı

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